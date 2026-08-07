Два мирных жителя получили ранения при атаках БПЛА по автомобилям в Белгородчине

Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Дроны ударили по автомобилям в Шебекине и районе посёлка Октябрьский, сообщил региональный оперативный штаб вечером 7 августа.

В Шебекине FPV-дрон атаковал припаркованную машину. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги. Пострадавшую бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Информация о её состоянии уточняется.

Ещё одна атака произошла в районе посёлка Октябрьский Белгородского округа. Беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего находившийся рядом мужчина получил множественные слепые осколочные ранения тела.

Данные о последствиях атак и повреждениях транспорта уточняются.

Ранее Life.ru писал, что после атаки украинского БПЛА число пострадавших в городе Короче Белгородской области выросло до семи, среди них оказался 16-летний подросток. Юношу и одного взрослого госпитализировали, остальных после оказания помощи отпустили лечиться амбулаторно. Состояние пострадавших оценивалось как стабильное.