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7 августа, 19:45

Два мирных жителя получили ранения при атаках БПЛА по автомобилям в Белгородчине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Дроны ударили по автомобилям в Шебекине и районе посёлка Октябрьский, сообщил региональный оперативный штаб вечером 7 августа.

В Шебекине FPV-дрон атаковал припаркованную машину. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги. Пострадавшую бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Информация о её состоянии уточняется.

Ещё одна атака произошла в районе посёлка Октябрьский Белгородского округа. Беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего находившийся рядом мужчина получил множественные слепые осколочные ранения тела.

Данные о последствиях атак и повреждениях транспорта уточняются.

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Ранее Life.ru писал, что после атаки украинского БПЛА число пострадавших в городе Короче Белгородской области выросло до семи, среди них оказался 16-летний подросток. Юношу и одного взрослого госпитализировали, остальных после оказания помощи отпустили лечиться амбулаторно. Состояние пострадавших оценивалось как стабильное.

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Юния Ларсон
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