Число пострадавших от атаки БПЛА на Белгород выросло до семи

В Белгороде число пострадавших от атаки украинского беспилотника увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Ранее сообщалось о трёх пострадавших — женщине и двух мужчинах.

Всем пострадавшим оказали помощь в городской больнице № 2. Лечение они будут проходить амбулаторно. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

«В городе Короче при атаке БПЛА на коммерческий объект, по уточненной информации, пострадали семь человек, среди которых ребенок. 16-летний юноша и один взрослый госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в оперштабе.