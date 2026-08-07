Число пострадавших от атаки БПЛА на Белгород выросло до семи
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В Белгороде число пострадавших от атаки украинского беспилотника увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Ранее сообщалось о трёх пострадавших — женщине и двух мужчинах.
Всем пострадавшим оказали помощь в городской больнице № 2. Лечение они будут проходить амбулаторно. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
«В городе Короче при атаке БПЛА на коммерческий объект, по уточненной информации, пострадали семь человек, среди которых ребенок. 16-летний юноша и один взрослый госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в оперштабе.
Накануне в Белгородской области украинские беспилотники атаковали легковой и грузовой автомобили, ранив четырёх человек. До этого 5 августа FPV-дрон ударил по машине в Шебекине. Пострадала женщина.
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