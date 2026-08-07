С трассы Белгород-Курск призвали убрать камеры из-за риска атак дронов ВСУ

Камеры контроля скорости на трассе между Белгородом и Курском могут создавать дополнительную опасность во время атак беспилотников, поскольку водители вынуждены сбрасывать скорость, а на отдельных участках возникают заторы. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин со ссылкой на обращение местного жителя.

В беседе с «Газетой.ru» он рассказал, что по дороге регулярно передвигаются как гражданские, так и военные автомобили. При этом трасса уже подвергалась атакам БПЛА ВСУ, а скопление машин делает транспорт более уязвимым.

Парламентарий направил запросы губернаторам Белгородской и Курской областей, министру внутренних дел и генеральному прокурору. Он попросил обратить внимание на ситуацию с камерами и риски, которые возникают на потенциально опасных участках дороги.

«Просьба рассмотреть поднятую в обращении проблему по существу и устранить ситуацию, когда соблюдение норм и правил мирного времени создаёт предпосылки для поражения людей, грузов и техники вражескими беспилотниками», — говорится в обращении.