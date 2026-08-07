С трассы Белгород-Курск призвали убрать камеры из-за риска атак дронов ВСУ
Депутат Делягин потребовал убрать камеры с трассы Белгород–Курск из-за БПЛА ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Камеры контроля скорости на трассе между Белгородом и Курском могут создавать дополнительную опасность во время атак беспилотников, поскольку водители вынуждены сбрасывать скорость, а на отдельных участках возникают заторы. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин со ссылкой на обращение местного жителя.
В беседе с «Газетой.ru» он рассказал, что по дороге регулярно передвигаются как гражданские, так и военные автомобили. При этом трасса уже подвергалась атакам БПЛА ВСУ, а скопление машин делает транспорт более уязвимым.
Парламентарий направил запросы губернаторам Белгородской и Курской областей, министру внутренних дел и генеральному прокурору. Он попросил обратить внимание на ситуацию с камерами и риски, которые возникают на потенциально опасных участках дороги.
«Просьба рассмотреть поднятую в обращении проблему по существу и устранить ситуацию, когда соблюдение норм и правил мирного времени создаёт предпосылки для поражения людей, грузов и техники вражескими беспилотниками», — говорится в обращении.
Накануне в Белгородской области украинские беспилотники атаковали легковой и грузовой автомобили, ранив четырёх человек. Кроме того, 5 августа FPV-дрон ударил по машине в Шебекине, в результате чего женщина получила тяжёлую травму.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.