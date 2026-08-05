Три человека пострадали при атаках дронов на Белгородскую область

Две женщины и мужчина пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Под удары попали село Смородино Грайворонского округа и город Шебекино. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Смородино ночью беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. Двух пострадавших доставили в районную больницу. Женщина получила множественные осколочные ранения тела, её состояние тяжёлое. У мужчины — осколочные ранения плеча и голени. Для дальнейшего лечения их переведут в медицинское учреждение Белгорода.

В Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщина получила тяжёлую травму — травматическую ампутацию голени. Её доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказывают необходимую помощь. При атаках также повреждены частный дом и автомобиль.

Этой ночью ВСУ также атаковали Тульскую область — там сбили 107 украинских беспилотников. Дроны повредили два многоквартирных дома в Венёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Один БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего там начался пожар. Оперативные службы и пожарные работали на местах происшествий. По предварительным данным, никто не погиб, один человек получил ранения.