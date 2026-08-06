Четыре мирных жителя ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Четыре мирных жителя получили ранения при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. Удары пришлись по автомобилям в Грайворонском округе и Шебекине, сообщил региональный оперштаб.

В хуторе Масычево FPV-дрон атаковал легковую машину. Две женщины и мужчина получили осколочные ранения тела, после чего бригады скорой помощи доставили их в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ещё один беспилотник ударил по грузовому автомобилю в Шебекине. Пострадавшего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и плеча.

Помимо транспорта, повреждения получила техника. На территории одного из предприятий второй аппарат вызвал пожар, который полностью уничтожил КамАЗ.

Сведения о состоянии раненых и других последствиях атак уточняются.

Ранее Life.ru писал, что четыре человека, включая ребёнка, пострадали при атаке беспилотника в Нижегородской области. Подавленный средствами ПВО и РЭБ аппарат врезался в дерево, после чего его боевая часть сдетонировала и осколки подожгли квартиру в соседнем доме. Всем раненым оказали помощь, угрозы их жизни не было.