Четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Нижегородской области

Четыре человека, включая ребёнка, пострадали минувшей ночью в Нижегородской области после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили аппарат, однако он врезался в дерево. Произошла детонация боевой части, и разлёт осколков вызвал возгорание в квартире соседнего жилого дома.

Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни и здоровью нет. Пожар потушен. Власти пообещали поддержать граждан, чьё жильё получило повреждения. По предварительным сведениям, других последствий не зафиксировано, на месте работают специалисты.

В ночь с 5 на 6 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников самолётного типа над 17 регионами страны. Аппараты противника сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тверской, Тульской, Ярославской и другими областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.