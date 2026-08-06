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6 августа, 07:16

Четыре девушки пострадали при ударе дрона по легковому авто в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Суземка Брянской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадали четыре девушки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своём телеграм-канале.

По словам главы области, дрон-камикадзе атаковал машину во время движения. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали необходимую помощь.

Кроме того, Ковальчук сообщил, что за минувшие сутки силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», подразделения транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии уничтожили над территорией региона 155 беспилотников самолётного типа.

Власти продолжают контролировать оперативную обстановку. На местах работают экстренные службы, уточняются обстоятельства произошедшего и масштабы последствий атак.

Собянин: ПВО уничтожила два дрона ВСУ на подлёте к Москве утром 6 августа
Собянин: ПВО уничтожила два дрона ВСУ на подлёте к Москве утром 6 августа

Ранее Life.ru рассказывал, что силы ПВО, мобильные огневые группы и подразделения Росгвардии уничтожили над Брянской областью 291 беспилотник самолётного типа. Все воздушные цели были ликвидированы.

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Владимир Озеров
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