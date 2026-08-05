Почти три сотни дронов уничтожила ПВО в Брянской области за сутки

За минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 291 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в «Максе».

По его словам, отражение массированной атаки обеспечивали подразделения противовоздушной обороны Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии.

«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами (МОГ) бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 291 вражеский БПЛА самолётного типа», — написал Ковальчук.

Глава региона отметил, что все воздушные цели были ликвидированы. Других подробностей о последствиях атаки на момент публикации не приводилось.

Ранее Тульская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников. По данным властей, силы ПВО уничтожили 107 дронов. Повреждения получили два многоквартирных дома, два производственных объекта, а также сортировочный центр Wildberries. Пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.