Мирошник: За последнюю неделю в результате ударов ВСУ погибли 49 жителей РФ

За последнюю неделю июля в результате атак ВСУ погибли 49 мирных жителей, включая четырёх детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

По словам дипломата, общее число пострадавших за этот период превысило 390 человек. Он также заявил, что украинские солдаты всё чаще атакуют пассажирский транспорт. По информации Мирошника, за последние два месяца беспилотники нанесли удары по 34 пассажирским автобусам в различных российских регионах.

«Массовый характер приобрела преступная тактика «автобусного террора». За прошедшие два месяца украинскими дронами были атакованы 34 пассажирских автобуса в различных регионах России», — указал дипломат.

Как отметил Мирошник, наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его данным, с 27 июля по 2 августа ранения получили 342 человека, включая 16 несовершеннолетних.

Ранее Life.ru рассказывал, что днём 3 августа украинские беспилотники нанесли удар по пляжу с отдыхающими в Архипо-Осиповке под Геленджиком. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек, среди которых четверо детей. Ещё 58 человек получили ранения различной степени тяжести.