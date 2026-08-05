Хрусталева: В Домодедове ликвидируют последствия разлива химвеществ от атаки ВСУ

Специалисты устраняют последствия разлива химических веществ в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Разлив произошёл после прилёта беспилотника и тушения последующего пожара. Загрязнённая вода скопилась в очистных сооружениях.

«В очистных сооружениях скопилась загрязнённая вода. В неё подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители», — написала Хрусталева.

Если технология покажет результат, специалисты применят её для очистки пострадавших водоёмов. Хрусталева обсудила ход работ с заместителем министра экологии Подмосковья Вадимом Воронцовым и руководством парка.

Вокруг склада рабочие возвели песчаный вал, который не даст загрязнённой воде попасть в ливневые стоки. Ближайшие стоки также закрыли. Специалисты продолжают уборку территории. В ближайшее время рабочие начнут разбирать повреждённое здание. Власти рассчитывают завершить очистку территории и исключить дальнейшие риски.

Жителей попросили временно не купаться, не рыбачить и не использовать речную воду в хозяйстве. Вода в водопроводе и уличных колонках соответствует санитарным нормам, поэтому ограничений на её использование нет.

Ранее ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. В посёлке Октябрьский FPV-дрон повредил жилой дом, мужчину и женщину доставили в больницу № 2 Белгорода с акубаротравмами. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю и ранил мужчину в плечо и спину. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, где медики оказали необходимую помощь. Атаки также повредили остекление дома и автомобиль.