В конце июля число жертв и пострадавших среди мирных жителей значительно увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, количество зарегистрированных случаев выросло более чем на четверть. Об этом он рассказал ТАСС.

По приведённым им данным, с 27 июля по 2 августа зарегистрировали 391 погибшего и пострадавшего мирного жителя. В период с 15 по 21 июня этот показатель составлял 291 человека. Разница между двумя периодами составила 100 человек.

Ранее оперативный штаб Белгородской области проинформировал о том, что два муниципалитета в течение суток были подвергнуты атакам со стороны Вооружённых сил Украины. В посёлке Октябрьский из-за FPV-дрона повреждён жилой дом, пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу № 2 Белгорода, где диагностировали акубаротравмы. В Шебекинском округе в Новой Таволжанке дрон атаковал автомобиль. В результате этого удара пострадал мужчина, у которого были диагностированы осколочные ранения плеча и спины.