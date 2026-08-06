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6 августа, 14:13

Шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ по маршрутке в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Запорожской области украинский беспилотник нанёс удар по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Токмак — Мелитополь. Инцидент произошёл вблизи остановочного павильона, когда в салоне находились только мирные жители.

Глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек — четверо мужчин и две женщины. Все они получили травмы различной степени тяжести.

«Среди них четверо мужчин и две женщины. Никаких военных объектов рядом нет, в автобусе находились только гражданские лица», — сказал глава округа.

Пострадавшие оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения, им оказывается помощь. Экстренные службы работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства удара. Власти региона призвали жителей соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус с рабочими Днепрорудненского комбината на трассе Весёлое — Днепрорудное. Один человек погиб, 12 пострадали.

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Анастасия Никонорова
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