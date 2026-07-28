Захарова: ВСУ понесут ответственность за удары по пассажирским автобусам в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все виновные в атаках украинских беспилотников на пассажирские автобусы в Белгородской области и Донецкой Народной Республике будут привлечены к ответственности. Она подчеркнула, что эти преступления не останутся безнаказанными.

Дипломат напомнила, что утром во вторник атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) подвергся рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области В результате удара пострадали 19 гражданских, шесть из которых получили тяжёлые травмы. Также украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке ДНР, пострадали пять человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам терактов.

ВСУ продолжают целенаправленно атаковать гражданский транспорт, пытаясь отыграться на мирных жителях за неудачи на фронте.

«В обоих случаях операторы беспилотников видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с Вооружёнными силами России. Командиры ВСУ, отдавшие преступные приказы атаковать пассажирские автобусы, осознанно нарушили нормы международного гуманитарного права», — подчеркнула Захарова.

Она призвала мировое сообщество, международные структуры и независимые СМИ дать публичную оценку этим преступлениям, предупредив, что замалчивание действий Киева будет расцениваться как подстрекательство к терроризму.

Также ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодняшние удары ударных БПЛА Вооружённых сил Украины привели к ранению семи мирных граждан в Донецкой Народной Республике. В Никитовском районе Горловки в результате атаки на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили женщины 1974, 1980 и 1989 годов рождения, а также мужчины 1949 и 1981 годов рождения. В городе Кировское Шахтёрского муниципального округа при атаке на АЗС ранена женщина 1973 года рождения, кроме того, пострадал мужчина 1982 года рождения.