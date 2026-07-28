Шесть человек остаются в тяжёлом состоянии после атаки на автобус в Шебекино

Шесть человек, пострадавших при атаке на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области, находятся в тяжёлом состоянии. Медики продолжают оказывать им помощь. Новые данные о состоянии раненых сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода», — написал он в своём канале в MAX.

Власти также рассматривают возможность направления пострадавших в федеральные медицинские центры, если такая необходимость возникнет. Медики продолжают оказывать помощь всем пострадавшим после атаки на автобус в Шебекино.

Ранее в Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал рейсовый автобус с мирными жителями. После удара медицинская помощь потребовалась 19 пострадавшим. Большинство раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.