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28 июля, 08:31

Шесть человек остаются в тяжёлом состоянии после атаки на автобус в Шебекино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / http://alexgo.photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / http://alexgo.photography

Шесть человек, пострадавших при атаке на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области, находятся в тяжёлом состоянии. Медики продолжают оказывать им помощь. Новые данные о состоянии раненых сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода», — написал он в своём канале в MAX.

Власти также рассматривают возможность направления пострадавших в федеральные медицинские центры, если такая необходимость возникнет. Медики продолжают оказывать помощь всем пострадавшим после атаки на автобус в Шебекино.

В Белгородской области умерли двое пострадавших после атак БПЛА ВСУ
В Белгородской области умерли двое пострадавших после атак БПЛА ВСУ

Ранее в Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал рейсовый автобус с мирными жителями. После удара медицинская помощь потребовалась 19 пострадавшим. Большинство раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

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Милена Скрипальщикова
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