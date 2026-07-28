В Белгородской области умерли двое пострадавших после атак БПЛА ВСУ

В Белгородской области скончались два человека, ранее получивших тяжёлые ранения при атаках беспилотников. Один из них пострадал при ударе по автобусу в Шебекино, второй — после атаки на грузовой автомобиль. О смерти пострадавших сообщил оперативный штаб региона.

Атака на транспортное средство произошла 20 июля. Тогда погибли пять человек, ещё 27 жителей получили ранения, четверо из них находились в крайне тяжёлом состоянии. Также в больнице умер мужчина, который получил множественные осколочные ранения после удара FPV-дрона по грузовику в посёлке Политотдельский Белгородского округа. Инцидент с грузовым автомобилем произошёл 23 июля. После атаки пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

«Стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля», — говорится в сообщении.

Ранее в Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами. В результате происшествия пострадали 19 мирных жителей. Сразу после удара 18 человек доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Предварительно сообщалось, что погибших среди пассажиров нет.