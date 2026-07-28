Дрон ВСУ попал в жилой дом в Курске и застрял в квартире, пострадавших нет

Утром 28 июля беспилотник попал в многоквартирный дом на проспекте Победы в Курске. Аппарат застрял в квартире, однако взрыва удалось избежать, а жильцы здания не получили травм. О происшествии сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его данным, беспилотник ударил по жилому зданию, но не сдетонировал после попадания. В момент атаки помещение, куда залетел аппарат, оказалось пустым. Благодаря этому обошлось без пострадавших среди жителей дома.

Сразу после инцидента спасатели вывели людей из здания. Территорию вокруг места происшествия взяли под контроль, а специалисты приступили к проверке объекта. Работы на месте продолжили оперативные службы и сапёры. Последним удалось обезвредить боевую часть беспилотника, после чего угрозу устранили. Региональные власти пообещали помочь собственникам, если обследование выявит повреждения квартир или личного имущества.

Ранее в МИД России сообщили о росте числа пострадавших среди мирного населения после атак ВСУ. За период с 20 по 26 июля ранения получили 435 человек, включая 14 несовершеннолетних, ещё 57 жителей погибли, среди них семь детей. Общее количество пострадавших за неделю достигло 492 человек — это один из самых высоких показателей за указанный период.