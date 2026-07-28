Более 390 БПЛА ВСУ летело в сторону Московского региона с вечера понедельника

В период с 20:30 вечера до 6:30 утра более 390 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) направлялись в сторону Московского региона. Основная масса была подавлена средствами ПВО на дальних рубежах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлёте к Москве», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области. Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Люди не пострадали.