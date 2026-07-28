Беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный дом, а падение других аппаратов вызвало пожары и повредило дачу. Последствия атаки выявили в нескольких районах Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём официальном канале.

«В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — написал губернатор.

Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Люди не пострадали.

Силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над Домодедовом, Подольском, Раменским и Коломной. Оперативные службы Московской области перешли на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что за ночь и утро 28 июля силы ПВО сбили 81 беспилотник, который летел в сторону Москвы. В последней группе находились 36 аппаратов. Специалисты экстренных служб обследовали места падения обломков. На момент публикации власти не сообщали о пострадавших или разрушениях.