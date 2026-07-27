В Севастополе 27 июля сбили ещё два украинских беспилотника
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Системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — пишет он. Ранее была объявлена воздушная тревога.
Ранее Развожаев заявил, что три украинских беспилотника были сбиты над Севастополем в Балаклавском и Ленинском районах в ходе отражения воздушной атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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