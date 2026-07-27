Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 20:32

В Севастополе 27 июля сбили ещё два украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Bondarenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Bondarenko

Системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — пишет он. Ранее была объявлена воздушная тревога.

За день системы ПВО сбили над регионами России 182 украинских БПЛА
За день системы ПВО сбили над регионами России 182 украинских БПЛА

Ранее Развожаев заявил, что три украинских беспилотника были сбиты над Севастополем в Балаклавском и Ленинском районах в ходе отражения воздушной атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar