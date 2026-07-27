Над Севастополем сбили три беспилотника ВСУ

Три украинских беспилотника сбиты над Севастополем в ходе отражения воздушной атаки. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 3 БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах», — написал он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Вместе с тем Развожаев призвал жителей соблюдать спокойствие и не покидать безопасные места, а также избегать открытых пространств.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 2 украинских беспилотника над Пензой. По предварительной информации, жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.