40 дронов в небе: что известно о массированной атаке на Ярославскую область

Утром Ярославская область столкнулась с массированным налетом беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Михаил Евраев сообщил, что системам противовоздушной обороны и средствам радиоэлектронной борьбы удалось нейтрализовать 40 воздушных целей.

В ходе инцидента пострадал местный житель. Мужчина получил осколочные ранения, и сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Атака привела к повреждениям гражданской инфраструктуры. В нескольких частных домах ударная волна выбила стекла. Кроме того, зафиксирован ущерб, причинённый припаркованному личному автотранспорту.

Оперативные службы продолжают обследовать территорию на наличие возможных обломков. Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений, чтобы организовать восстановительные работы.

Власти региона уже пообещали оказать поддержку гражданам. Губернатор заверил, что всем владельцам пострадавшего имущества будет предоставлена компенсация.

Напомним, за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт. В общей сложности нейтрализовано 276 аппаратов самолётного типа.