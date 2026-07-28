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28 июля, 03:52

В акватории Таганрогского залива в Ростовской области отражена атака БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Ночью в акватории Таганрогского залива были уничтожены беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что данные о пострадавших и разрушениях будут уточняться.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области. Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Люди не пострадали.

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Алена Пенчугина
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