Число мирных жителей, получивших ранения при атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ), впервые приблизилось к 500 за неделю. Удары происходили на территории России с 20 по 26 июля. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 492 мирных жителя: ранены 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 57 человек, в том числе семь детей», — говорится в еженедельном докладе, который приводит РИА «Новости».

По данным Мирошника, украинские формирования выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 7195 боеприпасов за семь дней. Дипломат также сообщил об увеличении числа ударов по автозаправочным станциям. Беспилотники разных типов атаковали более 20 АЗС. Большинство таких случаев произошло в Белгородской и Курской областях.

Только 23 июля в Белгороде дроны атаковали десять автозаправочных станций. В результате этих ударов ранения получили 15 мирных жителей.

Ранее Родион Мирошник назвал обмены телами погибших подтверждением несоответствия заявлений Киева о потерях России фактическим данным. Дипломат указал на разницу между публичными оценками украинских политиков и числом останков, которые Киев передаёт Москве. По его мнению, украинская сторона использовала бы обмены для подтверждения своих утверждений, если бы располагала заявленным количеством тел российских военнослужащих. Мирошник также сообщил о крупных потерях ВСУ и отметил, что Киев не предъявляет доказательств своих данных, ссылаясь на военную тайну.