Каждый новый транш западной помощи Украине ведёт к отправке на фронт тысяч граждан страны. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Когда выделяются новые транши, это подразумевается, что под каждые миллиарды евро или долларов, которые они захотят, есть тысячи или десятки тысяч украинских жизней, в отношении которых Зеленский, подписывая эти договоры, по сути, гарантирует, что он их загонит на передовую», — сказал дипломат.

По мнению Мирошника, мобилизация на Украине продолжит усиливаться. Власти будут расширять перечень граждан, подлежащих призыву, лишать отдельные категории брони и пересматривать медицинские критерии. Он считает, что Киев постарается отправить на фронт всех, кого удастся привлечь, представив эти меры в наиболее приемлемой для общества форме.

Украинские власти регулярно пересматривают правила мобилизации, медицинские критерии и перечень граждан, имеющих право на отсрочку от службы.

Ранее Владимир Зеленский обозначил проблему мобилизации как ключевой вызов, стоящий перед Украиной. По словам президента, текущая система требует радикальных изменений и поиска «новых подходов». Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. За прошедшее время законодательство претерпевало изменения, в частности, в апреле 2024 года нижняя возрастная планка призыва была снижена с 27 до 25 лет. Несмотря на эти меры, проблема нехватки личного состава в ВСУ остается острой.