В Днепре сотрудник ТЦК открыл огонь по женщине во время конфликта

Сотрудники территориального центра комплектования выстрелили в женщину и ранили её. Инцидент произошёл в Днепре, сообщает «Страна.ua».

Сотрудники ТЦК выстрелили в женщину при мобилизации мужчины в Днепре. Видео © Telegram / Политика Страны

Несколько женщин пытались помешать сотрудникам ТЦК мобилизовать мужчину. Во время конфликта одна из участниц получила огнестрельное ранение.

Ещё одной женщине распылили в лицо содержимое перцового баллончика. Третьей участнице конфликта переехали ногу. Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.

Ране во Львове произошёл конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК. Участники перепалки забрасывали представителей ТЦК камнями и кусками асфальта. Украинские военкомы также пытались бросать предметы в ответ, однако до открытого столкновения дело не дошло.