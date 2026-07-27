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27 июля, 20:04

В Днепре сотрудник ТЦК открыл огонь по женщине во время конфликта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сотрудники территориального центра комплектования выстрелили в женщину и ранили её. Инцидент произошёл в Днепре, сообщает «Страна.ua».

Сотрудники ТЦК выстрелили в женщину при мобилизации мужчины в Днепре. Видео © Telegram / Политика Страны

Несколько женщин пытались помешать сотрудникам ТЦК мобилизовать мужчину. Во время конфликта одна из участниц получила огнестрельное ранение.

Ещё одной женщине распылили в лицо содержимое перцового баллончика. Третьей участнице конфликта переехали ногу. Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.

В Закарпатье сотрудники ТЦК силой удерживали мужчину с туберкулёзом
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Ране во Львове произошёл конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК. Участники перепалки забрасывали представителей ТЦК камнями и кусками асфальта. Украинские военкомы также пытались бросать предметы в ответ, однако до открытого столкновения дело не дошло.

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Антон Голыбин
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