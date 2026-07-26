Во Львове камни пошли в ход: Люди устроили «воспитательную беседу» с сотрудниками ТЦК
Во Львове сотрудники ТЦК и местные жители забросали друг друга камнями
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)
В украинском Львове произошёл конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования. В Сети появилось видео, на котором участники перепалки забрасывают представителей ТЦК камнями и кусками асфальта. Кадры с места публикуют местные паблики.
Во Львове сотрудники ТЦК и местные жители забросали друг друга камнями. Видео © Telegram / ZAHIDWTF 24/7
На опубликованном видео — то, как группа людей вступила в конфликт с сотрудниками военкомата. Участники происходящего бросали в них камни и фрагменты дорожного покрытия. Представители ТЦК попытались покинуть место происшествия. На записи заметно, что они также пытались бросать предметы в ответ, однако до открытого столкновения дело не дошло.
Ранее стало известно о возможном нарушении прав жителя Закарпатской области со стороны сотрудников территориального центра комплектования. Мужчина 1970 года рождения, имеющий инвалидность и действующую отсрочку от мобилизации, был доставлен полицией в подразделение ТЦК.
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