Во Львове камни пошли в ход: Люди устроили «воспитательную беседу» с сотрудниками ТЦК

В украинском Львове произошёл конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования. В Сети появилось видео, на котором участники перепалки забрасывают представителей ТЦК камнями и кусками асфальта. Кадры с места публикуют местные паблики.

Во Львове сотрудники ТЦК и местные жители забросали друг друга камнями. Видео © Telegram / ZAHIDWTF 24/7

На опубликованном видео — то, как группа людей вступила в конфликт с сотрудниками военкомата. Участники происходящего бросали в них камни и фрагменты дорожного покрытия. Представители ТЦК попытались покинуть место происшествия. На записи заметно, что они также пытались бросать предметы в ответ, однако до открытого столкновения дело не дошло.

Ранее стало известно о возможном нарушении прав жителя Закарпатской области со стороны сотрудников территориального центра комплектования. Мужчина 1970 года рождения, имеющий инвалидность и действующую отсрочку от мобилизации, был доставлен полицией в подразделение ТЦК.