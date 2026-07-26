В Закарпатье сотрудники ТЦК силой удерживали мужчину с туберкулёзом

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о нарушении прав жителя Закарпатской области сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК).

По словам омбудсмена, мужчину 1970 года рождения, имеющего инвалидность и официальную отсрочку от мобилизации, сотрудники полиции доставили в одно из подразделений военкомата. Несмотря на документы, подтверждающие его право не подлежать призыву, его продолжили удерживать.

Лубинец также сообщил, что мужчина страдает туберкулёзом, нуждается в регулярном лечении и постоянном приёме лекарств. По его словам, во время нахождения в ТЦК ему не обеспечили необходимую медицинскую помощь, из-за чего он не мог вовремя получить препараты.

Позднее мужчину отпустили, а его право на отсрочку от мобилизации восстановили. Омбудсмен сообщил, что направил заявления в прокуратуру, Государственное бюро расследований и военную службу правопорядка для проверки возможного превышения полномочий со стороны должностных лиц.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Харькове полуголый мужчина с тесаком отбивался от сотрудников ТЦК. Инцидент произошёл во время попытки мобилизовать харьковчанина, но тот был настолько убедителен, что в итоге микроавтобус украинских военкомов уехал без него.