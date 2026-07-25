Украинских военкомов хотят заставить пользоваться бодикамерами, которые они носят с прошлого года

Министерство обороны Украины намерено изменить регламент применения носимых видеорегистраторов для работников территориальных центров комплектования. Об этом проинформировал депутат Рады Алексей Гончаренко*, сославшись на официальный ответ ведомства.

Парламентарий, возглавляющий Временную следственную комиссию, раскрыл суть нововведений. Персоналу ТЦК вменят в обязанность обеспечивать непрерывную фиксацию во время всех мобилизационных мероприятий.

Запрет на отключение устройств будет распространяться как на помещения самих центров и пунктов сбора, так и на прилегающие к ним территории. Помимо этого, для отснятых материалов установят конкретный срок хранения.

Согласно новым требованиям, все фото- и видеофайлы с нагрудных камер должны будут находиться в архиве не менее девяноста календарных дней. Такие меры призваны ужесточить контроль за действиями сотрудников военкоматов.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года сотрудников украинских территориальных центров комплектования обязали носить бодикамеры. Распоряжение об обязательной видеофиксации всех процедур с гражданами, включая проверку документов и вручение повесток, отдавал занимавший на тот момент должность министра обороны Денис Шмыгаль. Он грозился, что нарушение правил съёмки повлечёт дисциплинарную ответственность, а сама мера направлена на обеспечение прозрачности и защиту прав обеих сторон. На деле же военкомы игнорируют этот регламент.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.