ВСУ ударили по автобусу в Запорожской области, 1 человек погиб и 12 пострадали

В Запорожской области украинский дрон ударил по рейсовому автобусу. В результате один человек погиб, 12 пострадали. О трагедии рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Транспорт вёз сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой. Инцидент произошёл на трассе Весёлое — Днепрорудное, неподалеку от села Малая Белозёрка.

Всего в салоне находилось 56 человек. Из них 55 — пассажиры и один водитель.

В результате атаки пострадали 12 граждан. Характер травм различный. Двое раненых сейчас находятся в реанимации, их состояние медики оценивают как крайне тяжёлое.

К сожалению, спасти жизнь одного человека не удалось. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Балицкий подчеркнул, что противник осознанно бил по гражданскому объекту. Он назвал случившееся очередной циничной атакой, указав, что удар наносился целенаправленно по мирным жителям.

Губернатор заверил, что всем пострадавшим, а также семьям жертв будет предоставлена любая необходимая поддержка и помощь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что Киев понесёт ответственность за атаки на пассажирские автобусы в РФ. Дипломат напомнила, что утром во вторник рейсовый автобус в Шебекине (Белгородская область) подвергся удару дрона. Кроме того, украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Горловке (ДНР), в результате чего ранения получили пять человек.