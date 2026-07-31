СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР
Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту атаки украинских вооружённых формирований на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Дело возбуждено по статье 205 УК РФ — террористический акт. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке.
Напомним, не менее восьми человек пострадали при украинском ударе по автобусу, следовавшему из Краснодара в Донецк. Им оказывают медицинскую помощь. Позже появилась информация, что автобус мог быть атакован беспилотником иностранного производства.
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