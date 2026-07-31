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Регион
31 июля, 13:27

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту атаки украинских вооружённых формирований на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ — террористический акт. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке.

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Напомним, не менее восьми человек пострадали при украинском ударе по автобусу, следовавшему из Краснодара в Донецк. Им оказывают медицинскую помощь. Позже появилась информация, что автобус мог быть атакован беспилотником иностранного производства.

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Александра Мышляева
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