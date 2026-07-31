Автобус в ДНР мог быть атакован беспилотником иностранного производства

Автобус, следовавший по рейсу Краснодар — Донецк, мог быть атакован беспилотником иностранного производства. Об этом журналистам рассказал сотрудник Следкома.

«На месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолётного типа зарубежного производства», — сказал он.

Напомним, не менее восьми человек пострадали при украинском ударе по автобусу, следовавшему из Краснодара в Донецк. Им оказывают медицинскую помощь.