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31 июля, 13:10

Автобус в ДНР мог быть атакован беспилотником иностранного производства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Автобус, следовавший по рейсу Краснодар — Донецк, мог быть атакован беспилотником иностранного производства. Об этом журналистам рассказал сотрудник Следкома.

«На месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолётного типа зарубежного производства», — сказал он.

При ударе БПЛА ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР пострадали 10 человек
При ударе БПЛА ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР пострадали 10 человек

Напомним, не менее восьми человек пострадали при украинском ударе по автобусу, следовавшему из Краснодара в Донецк. Им оказывают медицинскую помощь.

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Матвей Константинов
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