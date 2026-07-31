Автобус в ДНР мог быть атакован беспилотником иностранного производства
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Автобус, следовавший по рейсу Краснодар — Донецк, мог быть атакован беспилотником иностранного производства. Об этом журналистам рассказал сотрудник Следкома.
«На месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолётного типа зарубежного производства», — сказал он.
Напомним, не менее восьми человек пострадали при украинском ударе по автобусу, следовавшему из Краснодара в Донецк. Им оказывают медицинскую помощь.
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