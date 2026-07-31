Не менее 8 человек ранены при атаке ВСУ на автобус Краснодар — Донецк

Не менее восьми человек получили ранения при атаке ВСУ на автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк. Об этом сообщил ТАСС глава Амвросиевского округа ДНР Игорь Лызов.

По его словам, нападение произошло 31 июля в 4:15 мск в районе посёлка Кутейниково на востоке Донецкой Народной Республики.

«Пострадали восемь-девять человек. Атака была сегодня в 4:15 [мск] на автобус Краснодар — Донецк», — сказал Лызов.

Таким образом, число пострадавших, по предварительным данным, составляет от восьми до девяти человек. Информация о характере полученных ранений уточняется.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что ВСУ понесут ответственность за удары по пассажирским автобусам в РФ. Дипломат напомнила, что утром во вторник атаке дрона подвергся рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области. Также украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке ДНР, пострадали пять человек.