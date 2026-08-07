В ДНР при атаках ВСУ пострадали 11 мирных жителей, включая двоих детей

Одиннадцать мирных жителей Донецкой Народной Республики, в том числе двое детей, получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, во время эвакуации из посёлка Курдюмовка Константиновского муниципального округа травмы средней степени тяжести получили женщины 1967 и 1983 годов рождения, девушка 2009 года рождения, мужчины 1959, 1984 и 2001 годов рождения, а также мальчик 2014 года рождения.

В Петровском районе Донецка ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадал водитель 1960 года рождения. Ещё три человека получили ранения в Горловке: в Калининском районе пострадали женщины 2003 и 1990 годов рождения, а в Центрально-Городском районе — мужчина 1972 года рождения.

Кроме того, по данным Пушилина, в результате атак повреждения получили два жилых дома, семь объектов гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, спецтехника МЧС и два легковых автомобиля. Разрушения зафиксированы в Донецке, Горловке, Мариуполе, Енакиево, а также в Мангушском и Константиновском муниципальных округах.

Ранее в Керчи украинский БПЛА атаковал жилой дом. Погибли два человека, ещё один пострадал. Ему оказывают необходимую помощь.