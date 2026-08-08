За ночь над регионами России сбили 397 украинских БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над территориями сразу 15 регионов России, а также над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
А в ночь на 7 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над Россией. Дроны сбивали над территориями 18 регионов и акваторией Чёрного моря.
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