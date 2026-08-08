Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 04:28

Пять человек пострадали после атаки БПЛА на Ильский НПЗ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошёл пожар после падения обломков беспилотника. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил оперативный штаб Кубани.

Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии пока не раскрывается.

«Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ», – говорится в сообщении оперштаба.

На территории предприятия работают оперативные и специальные службы. Специалисты ликвидируют последствия происшествия и обследуют место падения фрагментов дрона. Данные о площади пожара и возможных повреждениях оборудования пока уточняются.

Украина пообещала США не атаковать инфраструктуру КТК в Чёрном море
Украина пообещала США не атаковать инфраструктуру КТК в Чёрном море

Ранее Life.ru писал, что за ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Воздушные цели сбили в пяти районах региона.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar