Пять человек пострадали после атаки БПЛА на Ильский НПЗ

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошёл пожар после падения обломков беспилотника. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил оперативный штаб Кубани.

Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии пока не раскрывается.

«Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ», – говорится в сообщении оперштаба.

На территории предприятия работают оперативные и специальные службы. Специалисты ликвидируют последствия происшествия и обследуют место падения фрагментов дрона. Данные о площади пожара и возможных повреждениях оборудования пока уточняются.

Ранее Life.ru писал, что за ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Воздушные цели сбили в пяти районах региона.