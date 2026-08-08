Украина пообещала США не атаковать инфраструктуру КТК в Чёрном море

Украина пообещала США не наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Чёрном море, если объекты не связаны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, договорённость касается нефтяных танкеров и объектов, которые используются для экспорта казахстанской нефти. Киев также обязался не атаковать суда, которые не находятся под украинскими санкциями, не перевозят российские грузы и не имеют связи с РФ.

Решение якобы было принято после переговоров украинских представителей с американскими властями. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что администрация Дональда Трампа предупреждала Киев о недопустимости ударов по инфраструктуре третьих стран.

Особое внимание к ситуации проявила американская компания Chevron, которой принадлежит 15% КТК. Компания выразила обеспокоенность возможным ущербом для объектов консорциума из-за атак.

Каспийский трубопроводный консорциум является крупнейшим маршрутом поставок нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Система протяжённостью около 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме допустили возможный ответ Ирана после атаки на танкер. Депутат Алексей Чепа заявил, что Тегеран располагает средствами для ракетного удара и может не оставить подобный инцидент без реакции. По его словам, Иран в последние годы неоднократно отвечал на атаки против себя силовыми действиями.