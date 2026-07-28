В Госдуме допустили ракетный удар Ирана по Украине из-за атаки на танкер

Тегеран располагает техническими возможностями для нанесения ракетного удара по территории Украины. Подобная эскалация может стать ответом на недавнюю атаку беспилотника на иранский танкер в акватории Каспийского моря.

О вероятности такого развития событий заявил заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа. По его оценке, инцидент с торговым судном не останется без последствий.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что у восточной страны имеются все необходимые средства для поражения целей баллистическими ракетами. При этом реакция не заставит себя долго ждать, учитывая предыдущий опыт ближневосточного государства.

«У них есть возможности ударить баллистическими ракетами. Мы с вами за последний год наблюдаем, как Иран на все выпады против него отвечает, на все действия, поэтому Иран точно не оставит это без внимания», — отметил законодатель.

Напомним, ранее Иран пригрозил Украине последствиями после атаки на своё судно в Каспийском море. В МИД республики назвали произошедшее враждебным актом и подчеркнули, что гибель моряка не останется без ответа.