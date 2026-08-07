Силы ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России в ночь на 7 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 6 августа до 8:00 мск 7 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями республик Крым, Татарстан и Башкортостан, акватории Черного моря, Краснодарского и Пермского краёв, Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Калужской, Тульской, Рязанской, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской и Свердловской областей. Республики Татарстан, Республики Башкортостан.

Москва не раз подчёркивала: атаки дронов на гражданские объекты— это неприкрытая провокация. В подобных действиях угадывается фирменный стиль Киева, который всеми силами пытается замаскировать провалы на линии боевого соприкосновения. Силы ПВО уверенно отражают эти атаки, а бойцы в зоне СВО наносят точечные удары возмездия по сборочным цехам и базам дислокации вражеских беспилотников.