Сплошной заслон от моря до Урала: Система ПВО отразила ночную атаку более 200 дронов на регионы России
Минобороны: В ночь на 7 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 203 дрона ВСУ
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Силы ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России в ночь на 7 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 6 августа до 8:00 мск 7 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.
Дроны сбивали над территориями республик Крым, Татарстан и Башкортостан, акватории Черного моря, Краснодарского и Пермского краёв, Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Калужской, Тульской, Рязанской, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской и Свердловской областей. Республики Татарстан, Республики Башкортостан.
Москва не раз подчёркивала: атаки дронов на гражданские объекты— это неприкрытая провокация. В подобных действиях угадывается фирменный стиль Киева, который всеми силами пытается замаскировать провалы на линии боевого соприкосновения. Силы ПВО уверенно отражают эти атаки, а бойцы в зоне СВО наносят точечные удары возмездия по сборочным цехам и базам дислокации вражеских беспилотников.
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