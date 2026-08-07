Три судна с оружием для Киева уничтожены в Чёрном море: сводка Минобороны
ВС РФ 6-7 августа поразили три судна с грузами для ВСУ в Чёрном море
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Российские военные нанесли удары по морским судам, которые действуют в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 7 августа.
«В течение вечера 6 августа и утром 7 августа Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что удары наносили беспилотниками. В результате в акватории Чёрного моря были поражены три сухогруза с военными грузами.
Напомним, в последнее время российские военные усилили давление на черноморские порты Украины, приступив к фактической морской блокаде региона. С начала текущего года нанесено уже свыше 180 ударов — больше, чем за весь предыдущий год. Атакам с применением высокоточных ракет и дронов подвергаются не только топливные хранилища, склады и цеха по производству беспилотников, но и иностранные суда, задействованные в доставке оружия и горючего для ВСУ. Основная цель кампании — парализовать ключевой маршрут военного снабжения. Эксперты отмечают катастрофические последствия для украинской экономики: страна де-факто лишается выхода к морю, через который ранее шло до 80% внешнеторговых грузов.
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