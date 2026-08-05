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5 августа, 14:58

Ещё плюс три: «Герани» поразили сухогрузы с военными грузами для ВСУ

Минобороны показало удары «Геранями» по трём сухогрузам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские операторы БПЛА поразили ещё три сухогруза в Чёрном море. Минобороны РФ опубликовало кадры ударов по судам с применением реактивных беспилотников «Герань-4 сикер».

Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, атаки проводились вечером 4 августа и утром 5 августа. Сухогрузы находились в Черноморской оперативной зоне южнее и юго-восточнее Одессы.

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В Минобороны заявили, что суда использовались для перевозки вооружения, военного имущества и других грузов в интересах ВСУ. На опубликованных кадрах зафиксированы приближение беспилотников к целям и последующие попадания.

Сведения о принадлежности судов и характере полученных ими повреждений не приводятся. Это данные российской стороны.

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Ранее Life.ru рассказывал о поражении семи сухогрузов с грузами для ВСУ. По данным Минобороны, суда находились в порту Николаева и на переходе морем в Черноморской оперативной зоне.

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Марина Фещенко
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