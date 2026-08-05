«Восстановить невозможно»: Какие украинские склады ночью разносили российские ракеты

Минувшей ночью российские войска вновь нанесли серию ударов по объектам в Киеве и области. Основными целями стали логистические центры и складские комплексы, связанные с хранением и распределением продукции двойного назначения. Об этом рассказал Life.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Наша армия нанесла массированные удары сегодня ночью по Киеву, противник понёс серьёзные потери. Во-первых, логистический центр МЛП «Чайка», который был задействован для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Далее — инновационный терминал и логистический центр «Новой почты», являющийся крупнейшим автоматизированным сортировочным комплексом. Там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, сказал эксперт.

«Также поражен транспортно-логистический центр «Транслогистик», который осуществляет производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также хранение и распределение материально-технических средств в интересах ВСУ», — добавил он.

Кроме того, под удар попал логистический центр «Эпицентр Киев». Он являлся крупным автоматизированным складом данной компании, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА.

Это то, что касается самого Киева. Но есть цели и в Киевской области. Это логистический центр-терминал «Бровары», осуществляющий хранение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе иностранного производства. Также транспортно-логистический центр «Рабен Украина» в Броварах — крупный узел по распределению и хранению комплектующих для БПЛА различного назначения. Александр Перенджиев Военный политолог

В списке целей был ещё один логистический центр в Броварах, который являлся сортировочным комплексом компании «Новая почта». Там также осуществлялось хранение беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и комплектующих к ним.

«В любом случае, это значительный урон, который фактически невозможно будет восстановить. А если и можно, то лишь частично и не очень быстро», — заключил собеседник.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении ударов по логистической инфраструктуре в Киеве и Киевской области. По данным ведомства, среди поражённых объектов оказался транспортно-логистический центр, который использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.