Армия России нанесла по Киеву массированный удар десятками ракет и БПЛА

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву за последнее время. В атаке участвовали десятки ракет и дронов. В городе и области видны множественные пожары. Под атакой находились логистические центры, склады и военные предприятия.

Массированная атака началась около 00: 30 ночи и продолжалась ещё около двух часов. Над городом мелькали множественные вспышки от взрывов.

Предварительно, применялись не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней».

В Броварах горят склады интернет-магазина «Розетка», логистической компании Raben Group и «Фоззи». А также склад компании «Эпицентр». Разрушен логистический центр «Новой Почты» под Киевом и склады «Новуса» на Борщаговке. Уничтожен транспортно-логистический комплекс «Чайка», по словам местных, там слышали повторную детонацию.

По данным спутников NASA, крупные пожары вспыхнули в промышленной зоне в восточной части Киева после ночных ударов. Вероятно, целью были военные предприятия.

Местные телеграм-каналы утверждают, что не заметили ни одного залпа американского ЗРК MIM-104 Patriot. Они предполагают, что зенитные снаряды у Киева на исходе. Над правым берегом поднимаются огромные столбы дыма, фиксируется не менее 15 очагов пожара.

Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В четырёх районах украинской столицы видны мощные пожары после прилётов. Всего на столицу летели около 35 ракет ОТРК «Искандер» и гиперзвуковые «Цирконы». В результате атаки в районе Вишневого, Броваров, а также в Святошинском и Оболонском сейчас наблюдается мощнейшие пожары.