Опубликовано видео ракетной атаки на Киев

В Киеве ночью произошла серия взрывов на фоне массированной ракетной атаки. Первые сообщения о взрывах появились около 00:30, после чего жители города сообщили о новых ударах и повторных взрывах. SHOT опубликовал кадры с моментами ударов.

Массированная ракетная атака по Киеву. Видео © Telegram / SHOT

После атаки в столице Украины возникли пожары. Власти заявили о возгораниях на объектах в Киево-Святошинском и Деснянском районах. По предварительным данным, под удар могли попасть транспортно-логистический комплекс «Чайка» и промышленная зона в Броварах.

Местные жители пишут, что ПВО не работает. Ранее власти страны сообщали об отсутствии снарядов для зенитно-ракетного комплекса Patriot. В атаке использовались более 30 ракет, а также реактивные беспилотники «Герань».

Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В четырёх районах украинской столицы видны мощные пожары после прилётов. Всего на столицу летели около 35 ракет ОТРК «Искандер» и гиперзвуковые «Цирконы». В результате атаки в районе Вишневого, Броваров, а также в Святошинском и Оболонском сейчас наблюдается мощнейшие пожары.