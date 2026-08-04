В Киеве и Одессе частично пропал свет

В Киеве и Одессе зафиксированы перебои с электроснабжением. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В Киеве электричество пропало в северной части города — на Оболони. Причины отключения и сроки восстановления подачи электроэнергии пока не уточняются.

В Одессе также частично пропал свет. По данным издания, это связано с экстренным отключением. Восстановить подачу электроэнергии в южном городе обещают до 22:00.

Информации о масштабах отключений и количестве обесточенных абонентов не поступало.

Ранее сообщалось, что в Киеве и девяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. В список затронутых областей вошли Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Черкасская.