В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога
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В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Украины, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.
Ранее сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области в результате ночных ударов повреждены объекты инфраструктуры. В регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, пресс-служба украинской полиции зафиксировала повреждения двух автозаправок, предприятия и складов в Сумской области, где ранее также сообщалось о взрыве в областном центре. Подробности о масштабах разрушений и пострадавших не приводятся.
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