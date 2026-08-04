В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Украины, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области в результате ночных ударов повреждены объекты инфраструктуры. В регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, пресс-служба украинской полиции зафиксировала повреждения двух автозаправок, предприятия и складов в Сумской области, где ранее также сообщалось о взрыве в областном центре. Подробности о масштабах разрушений и пострадавших не приводятся.