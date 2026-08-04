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Регион
4 августа, 15:21

В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Украины, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

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В пригороде Харькова прогремел мощный взрыв

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области в результате ночных ударов повреждены объекты инфраструктуры. В регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, пресс-служба украинской полиции зафиксировала повреждения двух автозаправок, предприятия и складов в Сумской области, где ранее также сообщалось о взрыве в областном центре. Подробности о масштабах разрушений и пострадавших не приводятся.

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Наталья Демьянова
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