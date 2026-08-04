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Регион
4 августа, 12:44

В пригороде Харькова прогремел мощный взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В городе Дергачи Харьковской области зафиксирован взрыв. Инцидент произошёл в период действия режима воздушной тревоги. Информацию подтвердил глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Согласно сведениям онлайн-ресурса Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Харьковской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.

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Ранее сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области в результате ночных ударов повреждены объекты инфраструктуры. В регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, пресс-служба украинской полиции зафиксировала повреждения двух автозаправок, предприятия и складов в Сумской области, где ранее также сообщалось о взрыве в областном центре. Подробности о масштабах разрушений и пострадавших не приводятся.

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Наталья Демьянова
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