В пригороде Харькова прогремел мощный взрыв
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В городе Дергачи Харьковской области зафиксирован взрыв. Инцидент произошёл в период действия режима воздушной тревоги. Информацию подтвердил глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Согласно сведениям онлайн-ресурса Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Харьковской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области в результате ночных ударов повреждены объекты инфраструктуры. В регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, пресс-служба украинской полиции зафиксировала повреждения двух автозаправок, предприятия и складов в Сумской области, где ранее также сообщалось о взрыве в областном центре. Подробности о масштабах разрушений и пострадавших не приводятся.
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