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Регион
3 августа, 09:20

В Чернигове на севере Украины атакованы несколько предприятий

Мэрия Чернигова сообщила о повреждении предприятий в результате взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Утром в понедельник, 3 августа, в Чернигове на севере Украины прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили местные СМИ и мэрия города.

Как уточняется в Telegram-канале мэрии, повреждены несколько предприятий. Их количество и назначение не раскрываются.

На момент ударов в Чернигове действовало предупреждение о воздушной тревоге.

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Ранее сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области в результате ночных ударов повреждены объекты инфраструктуры. В регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, пресс-служба украинской полиции зафиксировала повреждения двух автозаправок, предприятия и складов в Сумской области, где ранее также сообщалось о взрыве в областном центре. Подробности о масштабах разрушений и пострадавших не приводятся.

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Наталья Демьянова
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