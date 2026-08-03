В Чернигове на севере Украины атакованы несколько предприятий

Утром в понедельник, 3 августа, в Чернигове на севере Украины прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили местные СМИ и мэрия города.

Как уточняется в Telegram-канале мэрии, повреждены несколько предприятий. Их количество и назначение не раскрываются.

На момент ударов в Чернигове действовало предупреждение о воздушной тревоге.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области в результате ночных ударов повреждены объекты инфраструктуры. В регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, пресс-служба украинской полиции зафиксировала повреждения двух автозаправок, предприятия и складов в Сумской области, где ранее также сообщалось о взрыве в областном центре. Подробности о масштабах разрушений и пострадавших не приводятся.