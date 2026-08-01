AFP: Россия в июле выпустила по военным целям на Украине рекордное число ракет

По подсчётам журналистов, за месяц было выпущено 376 ракет, что вдвое превышает июньские показатели. Помимо этого, активно применялись дальнобойные беспилотники, число которых приблизилось к 5 тысячам единиц.

Напомним, российские войска 1 августа нанесли массированные удары по инфраструктуре беспилотной авиации и живой силе противника. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, поражение было нанесено в 152 районах. К атаке привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию группировок Вооружённых сил. В оборонном ведомстве уточнили, что целями стали не только сами беспилотники, но и комплектующие к ним, а также производственные мощности и места складирования. Кроме того, под огонь попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и места сосредоточения иностранных наёмников.