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1 августа, 08:09

«Отказались от Украины»: Удары по портам Одессы меняют геополитику в пользу России

Военкор Обищенко: Удары Армии России по портам Одессы меняют геополитику

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Удары по украинским портам в Чёрном море сократили объёмы морских перевозок и повлияли на расстановку сил в регионе, заявил военный корреспондент Станислав Обищенко в эфире радио Sputnik.

По его словам, за последние трое суток к Одессе направились только два судна, хотя ранее порт принимал до десяти кораблей в день. США теперь пытаются договориться с Турцией, которая сохраняет возможность поддерживать судоходство в интересах Украины.

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«Датская компания Maersk вообще отказалась ходить на Украину и решила, что ей будет дешевле и проще не ходить на территорию Украины», — отметил эксперт.

Он также допустил, что ситуация может повлиять на санкционную политику Греции, Кипра и Италии. Экономический ущерб от ограничений способен подтолкнуть эти страны к пересмотру отношения к России.

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Не дошёл до порта: у Одессы поразили судно с грузами для ВСУ

Напомним, ранее в США заявили об изоляции Одессы из-за российских ударов. А в Чехии назвали Украину бесполезной без порта Одессы. Кроме того, Киеву предрекли крах экономики из-за ударов по портам Одессы.

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Борис Эльфанд
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