«Отказались от Украины»: Удары по портам Одессы меняют геополитику в пользу России

Удары по украинским портам в Чёрном море сократили объёмы морских перевозок и повлияли на расстановку сил в регионе, заявил военный корреспондент Станислав Обищенко в эфире радио Sputnik.

По его словам, за последние трое суток к Одессе направились только два судна, хотя ранее порт принимал до десяти кораблей в день. США теперь пытаются договориться с Турцией, которая сохраняет возможность поддерживать судоходство в интересах Украины.

«Датская компания Maersk вообще отказалась ходить на Украину и решила, что ей будет дешевле и проще не ходить на территорию Украины», — отметил эксперт.

Он также допустил, что ситуация может повлиять на санкционную политику Греции, Кипра и Италии. Экономический ущерб от ограничений способен подтолкнуть эти страны к пересмотру отношения к России.