Не дошёл до порта: у Одессы поразили судно с грузами для ВСУ
МО РФ сообщило об ударе по сухогрузу у берегов Одессы
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Российские военные поразили сухогруз, который, по данным Минобороны РФ, доставлял грузы в интересах Вооружённых сил Украины. Судно находилось в море южнее Одессы.
Удар был нанесён высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В ведомстве не уточнили название судна, страну его регистрации, характер перевозимого груза и степень повреждений.
Минобороны РФ заявило, что российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, на днях ВС РФ поразили дронами «Герань» три судна с грузами для ВСУ в Черном море.
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