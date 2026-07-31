Не дошёл до порта: у Одессы поразили судно с грузами для ВСУ

Российские военные поразили сухогруз, который, по данным Минобороны РФ, доставлял грузы в интересах Вооружённых сил Украины. Судно находилось в море южнее Одессы.

Удар был нанесён высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В ведомстве не уточнили название судна, страну его регистрации, характер перевозимого груза и степень повреждений.

Минобороны РФ заявило, что российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, на днях ВС РФ поразили дронами «Герань» три судна с грузами для ВСУ в Черном море.