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31 июля, 14:25

Не дошёл до порта: у Одессы поразили судно с грузами для ВСУ

МО РФ сообщило об ударе по сухогрузу у берегов Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

Российские военные поразили сухогруз, который, по данным Минобороны РФ, доставлял грузы в интересах Вооружённых сил Украины. Судно находилось в море южнее Одессы.

Удар был нанесён высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В ведомстве не уточнили название судна, страну его регистрации, характер перевозимого груза и степень повреждений.

Минобороны РФ заявило, что российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, на днях ВС РФ поразили дронами «Герань» три судна с грузами для ВСУ в Черном море.

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Марина Фещенко
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